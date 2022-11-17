Sivas'ta aynı bölgedeki iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

F.K. yönetimindeki 58 ADH 781 plakalı işçi servis midibüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Otogar Köprüsü mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aynı bölgedeki bir başka kazada ise M.K. (54) idaresindeki 58 AAF 318 plakalı otomobil, karşı şeridine geçerek M.K. (42) yönetimindeki 58 LA 922 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ile kamyonda bulunan M.Ç. (46) Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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