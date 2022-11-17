Sivas'ta lise öğrencileri okul atölyesinde ekmek üretimine başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan atölyede öğrenciler tarafından ekmek üretimine başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yiyecek-içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencilerince bir süredir altyapısı oluşturulan fırında, ekmek üretimi gerçekleştirildi.

Şube Müdürü Özkan Çamcı, Okul Müdürü Cemal Dalcı, Müdür Yarımcısı ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni İbrahim Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret ederek üretimi yapılan ilk ekmeğin tanıtımını gerçekleştirdi.

Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, doğal yöntemlerle üretimi gerçekleştirilen ekmeğin tadına bakan Aslan, görev alan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Aslan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda 81 ilde belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yiyecek-içecek hizmetleri alanı mutfak uygulama atölyelerine entegre fırın sistemi kurulumu için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde başlatılan çalışmaların tamamlandığını aktaran Aslan, atölyede üretim aşamasına geçildiğini ve ilk ekmek üretiminin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.