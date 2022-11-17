Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen bir adreste ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 543 gram esrar, 73,81 gram sentetik uyuşturucu ve 35 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.









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