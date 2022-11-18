Şarkışla'da "Atatürk ve Türk Dili" konulu konferans düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunda "Atatürk ve Türk Dili" konulu konferans gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından okulda düzenlenen konferansa, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Balıkçıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta, Türk Dili Bölümü öğretim görevlisi Tolga Orhanlı "Atatürk ve Türk Dili", Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Dr. Özden Aydın ise "29 Ekim Geleceğimiz" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Balıkçıoğlu, sunum yapan öğretim elemanlarına teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.





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