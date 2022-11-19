Belediye Başkanı Bilgin, kadın girişimciler ile bir araya geldi

SİVAS (AA) - Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında mikro kredi kullanarak kendi işini kuran Sivaslı kadın girişimciler, belediye tarafından düzenlenen "Üreten Mikro Girişimci Kadınlar Buluşması"nda bir araya geldi.

Kentte bir lokantada düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, küçük desteklerle büyük işler başaran girişimci kadınları kutladı.

Göreve geldikleri günden bu yana tek dertlerinin şehri daha güzel bir hale getirmek olduğunu belirten Bilgin, "Bunu da iletişimimizi koparmadan, hemşehrilerimizden uzaklaşmadan, 'ben yaptım' anlayışıyla değil, toplumun her kesimiyle bir araya gelerek yapmayı arzuluyoruz." dedi.

Bilgin, kadın girişimcilere büyük sermayelerle yapılan üretimlerden çok daha kıymetlisini yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok küçük desteklerle kimseye yük olmadan, kendi kendini idame ettiren, ülkesi , kendisi, ailesi için üreten ve bu başarıyı ortaya koyan sizlerle de bir araya gelerek sizin yanınızda olduğumuzu göstermek istedik. Kadınlar güçlü olursa, hayata güçlü bakarsa, kadın kendi kendini yetiştirebilirse toplumun düzelmesi, iyi bir noktaya gelmesi çok daha kolay ve güzel olur. Biz bu noktada kadınlarımızın üretime katılmasını önemsiyoruz. Merkezi hükumetimiz kadın girişimcilere destek olmak amacıyla birçok proje ve desteği hayata geçirdi ancak mikro kredi bünyesinde yapılan destekler de çok daha farklı anlamlar ifade ediyor. Biz Sivas Belediyesi olarak kadın girişimcilerimize her zaman destek olmaya çalışıyoruz."

TGMP Bölge Sorumlusu İsmail Çetintaş ise kendilerini misafir eden Başkan Bilgin ve ekibine teşekkür etti.

Girişimci kadınlar adına söz alan Tuba Karaca da ticaret hayatına sıfırdan başladığını, mikro kredi yoluyla büyüyerek 8 yıldır iş hayatına üreten bir kadın olarak devam ettiğini söyledi.



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