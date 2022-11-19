STSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zeki Özdemir seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zeki Özdemir seçildi

AA

STSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zeki Özdemir seçildi

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir oldu.

Kentte 13 Kasım'da yapılan meslek komite ve meclis üyesi seçiminin ardından STSO Toplantı Salonu'nda yönetim kurulu başkanını belirlemek için üyeler sandık başına gitti.

Meclis üyelerinin 34'ünün oyunu alan Zeki Özdemir, odanın yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Bir oyun geçersiz sayıldığı, 3 bağımsızın üyenin oy kullanmadığı seçimde mevcut başkan Mustafa Eken ise 29 oyda kaldı.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlere "İnşallah Sivas kazanır" temennisiyle girdiklerini söyledi.

Daha önce bu görevi yapanlara teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu bir yarış. Daha önce bu görevi yürüten arkadaşlarımız başarılı şekilde bu bayrağı taşıdı. Onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de bu bayrağı alıp bizden sonraki arkadaşlara teslim edene kadar bu görevi şehrimize katkı sunacak şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sivas'a hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanı Bilgin, kadın girişimciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Bilgin, kadın girişimciler ile bir ...
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şarkışla'da "Atatürk ve Türk Dili" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Şarkışla'da "Atatürk ve Türk Dili" konulu konferans ...
(Görüntülü)ULU CAMİİ&#039;NİN EĞRİLİĞİYLE BİLİNEN MİNARESİNDEKİ YÜZEY DÖKÜLMELERİ İÇİN RESTORASYON UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ULU CAMİİ'NİN EĞRİLİĞİYLE BİLİNEN ...
Ulu Camii'nin eğriliğiyle bilinen minaresindeki yüzey dökülmeleri için restorasyon uyarısı
YEREL HABERLER Ulu Camii'nin eğriliğiyle bilinen minaresindeki yüzey ...
Sivasspor, futbolcu Dia Saba'nın doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Sivasspor, futbolcu Dia Saba'nın doğum gününü kutladı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Sivas'ta lise öğrencileri okul atölyesinde ekmek üretimine başladı
YEREL HABERLER Sivas'ta lise öğrencileri okul atölyesinde ekmek ...
(Görüntülü) SİVAS&#039;TA &#039;BUZLANMA&#039; KAZASI: 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS'TA 'BUZLANMA' ...
Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta 'buzlanma' kazası: 3 yaralı
Sivas'ta aynı bölgedeki iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta aynı bölgedeki iki ayrı kazada 3 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.