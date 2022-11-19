STSO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zeki Özdemir seçildi

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SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir oldu.



Kentte 13 Kasım'da yapılan meslek komite ve meclis üyesi seçiminin ardından STSO Toplantı Salonu'nda yönetim kurulu başkanını belirlemek için üyeler sandık başına gitti.

Meclis üyelerinin 34'ünün oyunu alan Zeki Özdemir, odanın yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Bir oyun geçersiz sayıldığı, 3 bağımsızın üyenin oy kullanmadığı seçimde mevcut başkan Mustafa Eken ise 29 oyda kaldı.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlere "İnşallah Sivas kazanır" temennisiyle girdiklerini söyledi.



Daha önce bu görevi yapanlara teşekkür eden Özdemir, şunları kaydetti:



"Bu bir yarış. Daha önce bu görevi yürüten arkadaşlarımız başarılı şekilde bu bayrağı taşıdı. Onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de bu bayrağı alıp bizden sonraki arkadaşlara teslim edene kadar bu görevi şehrimize katkı sunacak şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sivas'a hayırlı olmasını diliyorum."

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