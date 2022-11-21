Sivas'ta dağcılar Tecer Dağları'na tırmandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup dağcı, Tecer Dağları'nın 2 bin 240 metre rakımlı ikinci en yüksek zirvesine tırmandı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK), kentin güneydoğusunda Ulaş ilçesi sınırlarında yer alan ve doğu-batı doğrultusunda bir dağ silsilesi şeklinde uzanan Tecer Dağları'na tırmanış etkinliği düzenledi.

Etkinlik için Ulaş'a araçlarla gelen 13 dağcı, ilçenin kuzeydoğusundan Tecer Dağları'nın deniz seviyesinden en yüksek ikinci zirvesine tırmanışa geçti.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, AA muhabirine, Tecer Dağları'nın İç Anadolu’nun en bakir doğal alanlarından olduğunu söyledi.

Parkurun yaklaşık 10 kilometre olduğunu, 6 saatte zirveye ulaştıklarını aktaran Söylemez, şunları kaydetti:

"Tecer Dağları'nın kuzey yamaçları Kızılırmak Nehri'ni, güney yamaçları ise Fırat Nehri'nin bir kolu olan Çaltı Çayı'nı besliyor. Bölge tepelik alanlar ve tepelerin arasındaki irili ufaklı sulak alanlarla karakterize olmuş bir yapıda ve büyük bir bölümü de bozkırla kaplı. Parkur boyunca yer yer sarıçam ve ardıç toplulukları bulunuyor. Zirveye ulaştığımızda muhteşem bir sis manzarasıyla karşılaştık. Biraz dinlendikten sonra dönüşe geçtik. Tecer Dağları'nın en yüksek noktası 2 bin 262 metre."









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