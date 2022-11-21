Sivas'ta ilk ara tatil sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından ders başı yaptı.

Kentte 626 okulda eğitim gören 115 bini aşkın öğrenci, ilk ara tatilin ardından okullarına geldi.

Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gülnisa Ekinci, ara tatilin kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Bir haftalık tatilde daha önce verilen resim ödevlerimi yaptım. Bu süre içinde kendime de vakit ayırma fırsatım oldu. Kısa bir tatil oldu ama arkadaşlarımı da çok özlemiştim." dedi.

Aynı lisenin 10. sınıf öğrencisi Merve Metin de ara tatilde köyüne gittiğini ve dinlendiğini söyledi.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.