Sivas'ta trafiği rahatlatacak bulvar trafiğe açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın ikinci etabı da tamamlanarak araç ve yaya trafiğe açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bulvarda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek projede emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ulaşımı daha kısa, kolay ve konforlu bir hale getirecek olan bulvarın, 70 metre genişlik ve 3 bin 800 metre uzunluğa sahip olduğunu belirtti.



Yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu projenin peyzaj düzenlemeleri, ağaçlandırma çalışması ve modern aydınlatma unsurlarıyla süslediğini aktaran Bilgin, "Bunun yanı sıra 2 bin adet nitelikli ağacı toprakla buluşturduğumuz bir alan oldu. Bu yönüyle de yeşil Sivas projesine de büyük katkı sağlamış oluyoruz. Üç gidiş ve 3 geliş şeklinde hayata geçirdiğimiz projede, alt ve üst yapı çalışmalarımızı da tamamladık." ifadelerini kullandı.



"Yol medeniyettir" anlayışıyla şehrin uzun vadede trafik sorununu çözmek adına ulaşım projelerinin devam edeceğini vurgulayan Bİlgin, şunları kaydetti:



"Şehirlerimizin gelişmesi yeni açılacak yaşam alanları, yollar ve bulvarlarla mümkün oluyor. Bu bölgeyi şehre katacak projenin ilk ayağını hayata geçiriyoruz. Bir projeyi ortaya koyarsın, enine boyuna tartışırsın, düşünürsün, üstüne çalışırsın, iş bittiği zaman kendi iç dünyanda güzel bir iş başardık, güzel bir iş çıkardık dersin. İşte bugün trafiğe açtığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı da kendi iç dünyamızda şehrimize değer katacak, şehrimize güzellik katacak iyi bir iş çıkarttık diyeceğimiz projelerimizden bir tanesi oldu. Bu bulvarda gerçekten ince eleyip sık dokuduk. Bu anlamda yolun sağlam, sağlıklı ve konforlu olabilmesi için belirli bölgelerde yaklaşık 2 metreye varan kazılar yaparak zemin iyileştirmesine önem verdik. Bugün yap, yarın boz anlayışından uzak durarak halkımızın beğenisine sunmak istiyoruz. Çünkü en güzel notu onlar veriyor. Biz projelerimizden iyi not aldığımızı düşünüyoruz."

Başkan Bilgin daha sonra trafiğe açılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını kullanan sürücülere çikolata ikram ederek iyi yolculuklar temennisinde bulundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.