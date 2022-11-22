Sivas'ta engelliler ve eski hükümlülere hibe desteği verilecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta, engelliler ve eski hükümlülere kendi işlerini kurabilmeleri için İŞKUR tarafından hibe desteği verileceği bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, yazılı açıklamasında, projenin detaylarını aktardı.

Projenin, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına olanak sağlayarak rehabilitasyonlarına yardımcı olacağına dikkati çeken Canpolat, "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarıyla engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir. İlgili komisyon değerlendirmesi sonrasında kendi işini kurmak için proje sunan engelliler için 90 bin liraya, eski hükümlüler için ise 70 bin liraya kadar destek verilecektir." ifadelerini kullandı.

Elden veya posta yoluyla başvuruların kabul edilmeyeceğini vurgulayan Canpolat, projeden yararlanmak isteyenlerin başvurularını 9 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet üzerinden online yapabileceklerini belirtti.



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