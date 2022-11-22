STSO Başkanı Eken veda programı düzenledi

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SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanlığı seçimini kaybeden Mustafa Eken, basın mensuplarıyla veda programında bir araya geldi.

STSO Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Eken, 4 yılı aşkın süredir yürüttüğü görevi boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Görev süresinde Sivas'ın cazibe merkezi kapsamına alınması için çok mücadele ettiklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Eken, "Demirağ OSB cazibe merkezi oldu ve bugün itibariyle 84 fabrikaya arsa tahsisi yapıldı. 20 bin çalışan için iş garantisi sağlandı. Şükürler olsun ki bölgenin yüzde 63'ü doldu." dedi.

STSO bütçesinin görev süreleri boyunca hep fazla verdiğini belirten Eken, "Odamızın vermiş olduğu hizmet kalitesinde çıtayı yükselttik. A sınıfı odalar arasına girerek Türkiye üçüncüsü olmayı başardık." diye konuştu.

Özellikle kentte işsizliğin önüne geçmek için söz verdiğini hatırlatan Eken, şehirde işsizliği bitirmenin en büyük hayali olduğunu ifade etti.

Seçim sürecinde yaşanan bazı konuları da eleştiren Eken, kendilerine oy veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür etti.

Mustafa Eken, başkanlığa seçilen Zeki Özdemir ve yönetimine başarı dileyerek, görevini çiçek takdimiyle teslim edeceğini söyledi.



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