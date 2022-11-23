Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği

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SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ihtiyaç sahibi ailelere aylık 500 lira olmak üzere üç ay boyunca doğal gaz desteği vereceklerini belirtti.

Bilgin, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğinde düzenlediği basın toplantısında Sivas Belediyesinin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergilediğini söyledi.

Hayat Ağacı Derneği vasıtasıyla gıda başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlara destek olduklarını aktaran Bilgin, "Göreve geldiğimiz andan itibaren sosyal yardımları sadece gıda yardımı olarak değil, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı olan her alanda çeşitlendirerek devam ettirme kararı aldık." dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kömür yardımı yaptığı ailelere odun dağıttıklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Doğal gaz desteği, yakacak yardımı adı altında nakit yardım projemizi 2 yıl önce başlatmıştık. Üç ay boyunca aylık 300 lira olmak üzere 900 lirayı hemşehrilerimizin hesaplarına yatırmıştık. Bu sene de ocak, şubat ve mart aylarında aylık 500 lira olmak üzere toplam 1500 lira doğal gaz yardımını hemşehrilerimizin hesaplarına aktaracağız. 'Soğuk günleri paylaşmanın sıcaklığıyla ısıtıyoruz' sloganıyla destek müracaatları bugün itibariyle başlamış olup, 30 Kasım'da sona erecek."

Geçen yıl yaklaşık 8 bin aileye destek sağladıklarını anımsatan Bilgin, yardımlardan aylık geliri asgari ücretin altında olanların, ailede üzerine araç ve taşınmaz kaydı bulunmayanların, resmi ikamet adresi Sivas merkez olanların ve 18 yaş üstündeki kişilerin faydalanacağını belirtti.



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