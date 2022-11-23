Sivas Valisi Şimşek ve Başkan Bilgin'den Öğretmenler Günü mesajı

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, insanı eğitmenin, doğruyu, güzeli aktarmanın dolayısıyla tüm toplumun geleceğini hazırlamanın son derece onurlu ve kutsal bir görev olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin bilginin, ilerlemenin, sevginin öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek kişilikler olduğunu aktaran Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere kadar ulaşmasında büyük gayret sarf eden öğretmenlerimiz, ülkemizin en ücra köşelerinde en zor şartlarda görevlerini ifa etmektedir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise öğretmenlerin kalpleri insan sevgisi ile dolu, mesleğini en iyi şekilde yapma gayreti içinde, ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiş fedakar kişiler olduğunu belirtti.







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