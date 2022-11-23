SCÜ Rektörü Yıldız Öğretmenler Günü'nü kutladı

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olduğunu belirtti.

Bu onurlu mesleğin malzemesinin insan olduğunu aktaran Yıldız, "Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir." ifadelerini kullandı.



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