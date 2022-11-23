Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den su tasarrufu çağrısı:

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda suyun bitme noktasına geldiğini belirterek, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, İl Genel Meclisi kasım ayı olağan toplantısında, 2022 yılında hayata geçirilen proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Şehrin en önemli gündem maddesinin içme suyu olduğunu vurgulayan Bilgin, "Son yıllardaki kuraklık nedeniyle su sorunuyla karşı karşıya kaldık. Adeta zamanla yarışıyoruz. Geçen yıl ihalesi yapılan Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su nakil projesinin acil olan kısmı, yani Seyfebeli'nden 4 Eylül Barajı'na kadar olan 14 kilometrenin tamamlanması için büyük bir gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Suyumuz bitme noktasına geldi"

Ekiplerin zorlu şartlarda çalıştığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Zeminin vermiş olduğu zorluklar var, ihaleyle ilgili hukuki bir süreç var. Bu nedenle de müteahhit firmanın hizmete başlaması zaman aldı. Şu anda neredeyse 24 saat esasına göre çalışıyoruz, kazı işlemleri devam ediyor, kaynak işleri devam ediyor. Serim işleri de hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Terfi istasyonu yapımı, depo hizmetleri ve enerji nakil hatlarında da ayrı ayrı ekiplerimiz ter döküyor. Aralık ayının sonu gibi birçok işimiz bitmiş olacak. Barajda suyumuz bitme noktasına geldi, bu nedenle de suyumuzun basıncı ister istemez düşüyor. Şu anda Tavra Deresi'nden aldığımız suya barajdan aldığımız suyu ilave ediyoruz. İnşallah hedefimiz bir an önce Pusat Özen Barajı'mızdan aldığımız suyu 4 Eylül Barajı'mızla buluşturmak ve herhangi bir su kesintisi yaşamadan bu projeyi de bitirmek. Hemşehrilerimizden su konusunda biraz daha hassas ve dikkatli olmalarını istiyorum. Su kaynaklarımız sınırsız değil, lütfen tasarruflu kullanalım."

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