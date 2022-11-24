Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde önlük giyme töreni düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde "Beyaz Önlük Giyme Töreni" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Diş Hekimliği Fakültesinde alanında uzman ve yetenekli hocaların bulunduğunu belirtti.

Diş Hekimliği Fakültesinin öncü bir fakülte olduğunu aktaran Yekbaş, "O yüzden sizler Sivas'ı seçmekle çok iyi bir karar vermiş oldunuz. İyi birer diş hekimi olarak mezun olacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu ise Anadolu'nun yükselen bir değeri haline gelen üniversitelerini tercih eden öğrencilere başarı diledi.

Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Uçar da öğrencilere meslekle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler beyaz önlüklerini giydi.









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