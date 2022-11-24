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Taha Akgül'ü güreşe kazandıran kulüpte yeni şampiyonlar yetişiyor

AA

Taha Akgül'ü güreşe kazandıran kulüpte yeni şampiyonlar yetişiyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün güreşe başladığı ve adını taşıdığı Sivas Demirspor Taha Akgül Güreş Salonu'nda çalışan sporcular, milli güreşçiyi kendilerine örnek alıyor.

Taha Akgül'ün, babası Recep Akgül'ün o dönem Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'de (TÜRASAŞ) çalışması nedeniyle kariyerine ilk başladığı Demirspor Kulübü, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki spor salonunda güreşçilere hizmet veriyor.

Milli güreşçinin adı TÜRASAŞ yerleşkesinde bulunan spor salonuna verilirken, salonun duvarlarında da Taha Akgül'ün fotoğrafları yer alıyor.


- Taha Akgül rol model oluyor

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü ve Demirspor Kulübü Başkanı Atanur Karadağ, AA muhabirine, 1939 yılında kurulan kulübün Sivas'ın en köklü kulübü olduğunu söyledi.

Kulübün basketbol, futbol, güreş, tekvando ve hentbol branşlarında değişik yaş gruplarında yaklaşık 600 sporcuya hizmet verdiğini belirten Karadağ, çocukları amatör ruhla topluma kazandırma anlayışıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Taha Akgül'ün, güreş branşına katılan sporcuların rol modeli olduğunu vurgulayan Karadağ, "Sporcularımız Taha Akgül'ün kişiliğine, insanlığına, başarılarına bakarak hem hırslanmakta hem de çalışmalarını bu yönde devam ettirmekte." dedi.

Karadağ, Taha Akgül'ün Demirspor Kulübünde yetiştiğini anımsatarak, "İnşallah Taha Akgül gibi burada nice çocuklar yetiştiririz, nice şampiyonlar çıkar. Taha Akgül gibi rol model olan sporcular olduktan sonra güreşte dikkati çekiyor, çocukların ve ailelerin güreşe olan ilgisi çoğalıyor." diye konuştu.


- Selahattin Avşar: "Çocuklar devamlı Taha'yı soruyor"

Demirspor Güreş Kulübü Koordinatörü Selahattin Avşar ise güreşte Sivas'ın lokomotifi olduklarını ve yetiştirdikleri sporcuları başka kulüplere transfer ettiklerini söyledi.

Kulüplerinden çok sayıda şampiyon yetiştiğini belirten Avşar, son şampiyonun ise Taha Akgül olduğunu ifade etti.

Taha'nın 7 yaşındayken kulüplerine geldiğini anlatan Avşar, şunları kaydetti:

"Babası da aynı zamanda takım arkadaşımdı. Bizler de yardımcı olduk, ortaokula başlayınca güreş eğitim merkezinin seçmelerini kazandı. Orada yapamayınca geri kulübümüze aldık. Çalışkan bir çocuktu, üniversiteyi kazanınca mecbur başka şehre gitmek zorunda kaldı. Sivas'a geldikçe antrenmanlarını kulübümüzde yapar. Alçak gönüllülüğünü sürdüren büyük bir şampiyondur. Çocuklar devamlı Taha'yı soruyor ve onu örnek alıyor."

Yıldızlarda Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan şimdi ise yeni yetenekleri güreşe kazandırmak için ter döken güreş antrenörü İbrahim Üngör de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Bir dönem Taha Akgül'ün de antrenörlüğünü yaptığını aktaran Üngör, özellikle kırsaldaki çocukları güreşe kazandırmak için çaba harcadıklarını vurguladı.


- Adem Yılmaz: "Ahmet Ayık ve Taha Akgül'ü rol model olarak gösteriyoruz"

Güreş antrenörü Adem Yılmaz ise güreşte Türkiye'nin lokomotifinin Sivas olduğunu ifade etti.

Yetiştirdikleri sporcuları güreş eğitim merkezi aracılığıyla kulüplere transfer ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Altyapı olarak görevimizi icra ediyoruz. Ülkemize mal olmuş Sivaslı şampiyonlardan burada yetişenler var, Ahmet Ayık ve Taha Akgül gibi. Çocuklara Ahmet Ayık ve Taha Akgül'ü rol model olarak gösteriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kulübün 8 yaşındaki sporcusu Ensar Üngör de ata sporu güreşe 2 yıl önce başladığını söyledi.

Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Cenk İldem'i örnek aldığını anlatan Ensar, "Taha Akgül gibi şampiyonluklar kazanıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan 16 yaşındaki Yusuf Emin Sönmez ise 2 yıl önce güreşe başladığını ve hedeflerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi bir güreşçi olmak istediğini vurgulayan Yusuf Emin, "Taha Akgül ismini taşıyan bir salonda güreşmek gurur verici." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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