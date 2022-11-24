Sivas'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Öğretmenler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dünyada insanlığın gelişimine katkı sağlamış pek çok meslek olduğunu belirten Şimşek, "Her meslek önemlidir ancak öğretmenlik mesleğini diğer tüm mesleklerden ayrı bir yere koymak gerekir." dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetlerin oluşturduğu çağın yakalanması için bilginin öneminin kavranması gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Unutmayalım ki bilgiyi üretip, çağı yönlendirenler ve onu en iyi kullananlar gelişmiş toplumlardır." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da konuşmalarında öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çektiler.

Programda emekli öğretmenlere teşekkür belgesi verildi, aday öğretmenler yemin etti.





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