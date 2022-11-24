Sivas'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları yapıldı.

Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda, Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo ve tiyatro gösterileri sahnelendi.

Müzik öğretmeni Mehmet Akif Yüce eşliğinde öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Hafik Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Ulaş

Ulaş ilçesinde düzenlenen programda ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gül, daha sonra okulları gezerek öğretmenlere çiçek takdim etti.

Geleceği inşa etme yolunda emeğini esirgemeden, var gücüyle çalışan eğitim ordusunun her bir neferinin gününü kutladığını söyleyen Gül, "Geleceğimiz sizler sayesinde şekillenecek, ülkemiz yetiştirdiğiniz öğrencilerimizle her zaman geleceğe umutla bakacaktır." dedi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programda ise öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, şube müdürleri Serhat Duman, Mehmet Ali Uysal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Şarkışla

Şarkışla'daki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde ise hayatını kaybeden öğretmenler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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