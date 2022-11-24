Sivas'ta otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta komşular arasında otopark yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurulan 1 kişi öldü.

Ahmet Turangazi Mahallesi'nde aynı sitede ikamet eden A.Ö. ile H.K. arasında otopark yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. tabancayla H.K'ye ateş açtı. Bacağından ve göğsünden yaralanan H.K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.Ö. emniyete götürüldü.





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