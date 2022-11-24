Zara'da Öğretmenler Günü kutlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Zara Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş ve öğretmenler, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Daha sonra Belediye Düğün Salonu'nda devam eden programda Çakmaktaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Programda Zara Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler gerçekleştirildi.
Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, müzik dinletisi sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.