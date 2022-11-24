Zara'da Öğretmenler Günü kutlandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Zara Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş ve öğretmenler, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Daha sonra Belediye Düğün Salonu'nda devam eden programda Çakmaktaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Programda Zara Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları gösteriler gerçekleştirildi.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, müzik dinletisi sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.