Sivas'ta otopark tartışmasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta otopark yüzünden çıkan kavgada komşusunu öldüren zanlı tutuklandı.

Ahmet Turangazi Mahallesi'ndeki olayın ardından gözaltına alınan A.Ö'nün (64), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ahmet Turangazi Mahallesi'ndeki bir sitede dün A.Ö. ile H.K. (62) arasında otopark yeri nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö'nün tabancayla bacağından ve göğsünden yaraladığı H.K, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.





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