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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta seyir halindeki tırın lastiği yandı

AA

Sivas'ta seyir halindeki tırın lastiği yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

B.K. (25) yönetimindeki 58 NF 452 plakalı çekicinin arka lastiği, Akçakışla-Şarkışla kavşağı yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Şeker pancarı yüklü tırdaki yangın, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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