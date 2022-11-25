Sivas'ta seyir halindeki tırın lastiği yandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

B.K. (25) yönetimindeki 58 NF 452 plakalı çekicinin arka lastiği, Akçakışla-Şarkışla kavşağı yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Şeker pancarı yüklü tırdaki yangın, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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