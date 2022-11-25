SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Polat, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 5,5 milyon kadın üyesi ile güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti Sivas Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduklarını belirten Polat, şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bu konudaki kararlılığımızı bir daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istedik. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi biz de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yoktur."

Etkinliğe, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da katıldı.







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