SİVAS (AA) - Sivas'ta CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sebiha Yılmaz, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadınların dünyada ve Türkiye'de yaşadıkları şiddet olaylarına karşı seslerini her zaman yükselteceklerini söyledi.

CHP olarak tek hedeflerinin kadınları güçlendiren eşitlikçi politikaları hayata geçirmek olduğunu belirten Yılmaz, "Bu mücadeleyi kadın erkek bir arada vereceğiz. İktidara geldiğimizde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği gibi 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Bizlere ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan büyük bir mücadele mirası vardır. Bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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