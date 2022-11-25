Sivas İl Özel İdaresinin 2023 bütçesi 500 milyon lira olarak belirlendi

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SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresinin 2023 bütçesinin 500 milyon lira olarak belirlendiği bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, meclisin 2022 Kasım ayı toplantıları sona erdi.

Meclis başkanı Hakan Akkaş, başkanlığında yapılan ve 20 gün süren toplantıların son oturumuna Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın ve önceki dönemlerde görev yapan meclis başkanları Ziya Şahin, Turan Erkut ve Sedat Özata katıldı.

Toplantıda konuşan Şimşek, bütçenin hazırlanmasında yoğun mesai harcayan meclis üyelerine teşekkür etti.

Vatandaşların önceliklerini dikkate alacaklarını, İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile 2023 yılında verimli bir çalışma dönemi geçireceklerini belirten Şimşek, "Bütçemiz ve yatırım programımız şehrimize, kırsalımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, önceki dönemde meclis başkanlığı yapan Şahin, Erkut ve Özata'ya teşekkür belgesi verdi.

İl Özel İdaresinin 2023 bütçesinin 500 milyon lira olarak belirlendiği belirtildi.







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