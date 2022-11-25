Sivas'ta havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evin havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Diriliş Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir apartman dairesinin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda güvercin sesi duyan ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunun penceresinden ulaşarak kurtardığı güvercini doğal yaşam alanına saldı.

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