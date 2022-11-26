MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek muhtarlarla bir araya geldi

SİVAS (AA) - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İl merkezinde bir lokantada düzenlenen toplantıda konuşan Özyürek, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin teşvikten yararlanması sözünü aldıklarını söyledi.

Özyürek, önlerinde bir seçim süreci olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 yıldır sizlerle beraberiz. Biz bir şeyleri yaparken, acaba bize oy verirler mi diye yapmadık. Çünkü biz içimizden geldiği gibi yaşayıp içimizden geldiği gibi davranıyoruz. Sivas'ın geleceğini hep beraber inşa etmeye çalışalım." dedi.

Tek amaçlarının Sivas'a hizmet etmek olduğunu ifade eden Özyürek şunları kaydetti:

"Hepimiz Sivas'ın ekonomik olarak gelişmesi lazım diyoruz. Üniversiteyi bitiren çocuklarımızın Sivas'ta kalması, iş sahibi olması lazım. Bunları yapabilmek için de sanayileşmek gerekiyor. Bunun için de tarım ve hayvancılıktan sonra Sivas'a sanayi gerekiyordu. Sivas'ın cazibe merkezi olması lazımdı. Bizler de sizlerden aldığımız destekle her gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuları dile getirdik. Ekonomik olarak biraz sıkıntılar yaşadık ama yine bunu çözecek olan Cumhur İttifakı. Çok yakın zamanda huzur ve refaha da kavuşacağız."

Özyürek, daha sonra mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinledi.



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