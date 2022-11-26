İYİ Parti Sivas'ta kadın çalıştayı düzenledi

SİVAS (AA) - İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığınca kadın sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla düzenlenen kadın çalıştaylarının dördüncüsü Sivas'ta yapıldı.

Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda bir otelde "Kadın yükselmezse alçalır vatan" sloganıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Çorum, Elazığ, Kayseri, Malatya, Tokat, Tunceli ve Yozgat'tan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Türkiye'de kadınların karşı karşıya olduğu birçok sorun bulunduğunu belirterek "Ancak hiçbir sorunun üzerine kalıcı çözüm önerileriyle gidilemiyor. Kadınların yaşadığı sorunlara bugüne dek kısıtlı ve ideolojik çerçevede çözümler arandı. Bizler bugün meseleyi partiler üstü ideoloji farkı gözetmeden ele alacağız." dedi.

Yüksel, fikir farklılıklarının sorunların tespitine ve çözüm önerilerine katkı sağladığını ifade ederek "Daha önce gerçekleştirdiğimiz üç çalıştayımızda ülkemizin farklı bölgelerindeki kadınların yaşadığı sorunları yerel temsilciler ile beraber tespit ettik. Bu çalıştayların sonucunda ulusal politikalara yön vermek için sizlerin katkılarıyla hazırlanacak olan kadın temalı il, bölge ve ulusal bildirge oluşturacak." diye konuştu.

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