Sivas'ta kayıp kişi 3 gün sonra bulundu

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde hayvanlarını aramak için çıktığı arazide kaybolan kişi 3 gün sonra sağ bulundu.

İlçeye bağlı Çiçekyurt köyünde yaşayan İrfan Arabacı (41) 23 Kasım'da kardeşi ile kaybolan hayvanlarını aramak için araziye çıktı.

Eve dönen kardeşi abisinin gelmemesi üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

ANDA Gönüllü Kurtarma Ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Arabacı köye yakın arazide uyurken bulundu.

Arabacı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.