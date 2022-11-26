Aşık Veysel türkülerle anıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Aşık Veysel Yılı açılış konseri düzenlendi.

UNESCO'nun 2023 yılını "Aşık Veysel'i Anma ve Kutlama Yılı" ilan etmesi dolayısıyla memleketi Sivas’ta "Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu" açılış konseri gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programı öncesinde bir konuşma yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 2023'ün bu toprakların bağrından çıkmış ve dünyaya mal olmuş ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 50. ölüm yıl dönümü olduğunu ve UNESCO tarafından Aşık Veysel'i anma yılı olarak ilan edildiğini belirtti.



Şimşek, “Bu yıl çerçevesinde gerek ilimizde, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bir çok program planlanıyor." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de 2023 yılının UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı olarak kutlanacağını dile getirerek, "Bizlerde Sivas halkı olarak, değerimiz Aşık Veysel'imizi şu ana kadar olduğu gibi ölüm yıl dönümüne uygun olarak inşallah 2023 yılında dolu dolu programlarla anmış olacağız." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sivas ve Aşık Veysel'in izlerini taşıyan illerde etkinlikler düzenleyeceklerini aktararak, "Ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleyerek kendisine duyulan sevgiyi, saygıyı ve minnet duygularını sanatla, kültürle ifade etmeye çalışacağız." ifadeleri kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Öcal da Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı bu inisiyatif için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak teşekkürlerini iletti.

Aşık Veysel'in torunları Gündüz Şatıroğlu ile Çiğdem Özer de programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, Aşık Veysel'in eserlerinin seslendirilmediyse sona erdi.

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