Sivas'ta Kayseri Caddesi 15 gün süreyle trafiğe kapatıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kayseri Caddesi'nin bir bölümünün altyapı çalışmaları nedeniyle 15 gün araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Kolektör Hattı Projesi kapsamında devam eden altyapı çalışmaları sebebiyle Sivas-Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağı'na kadar olan kısmı 27 Kasım'dan itibaren 15 gün süreyle araç trafiğine kapatıldı.

Sürücülerden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve İsmet Yılmaz Bulvarı başta olmak üzere alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

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