Sivasspor'da Antalya kampı devam ediyor

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendirdiği Antalya kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Belek'te gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ardından pas çalışmaları ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.

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