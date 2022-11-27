Sivas'ta su kanalına düşen 2 köpek yavrusu kurtarıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 köpek yavrusu, mahsur kaldıkları su kanalından itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Tepeardı Mahallesi'ndeki su kanalı kenarında köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, kanalın içinde 2 yavru köpeğin mahsur kaldığını gördü. Ekipler, köpekleri kurtarmaya çalışırken anne köpeğin kanal çevresinde beklediği görüldü.

Kurtarılan yavru köpekler ile annelerini mahalle sakinleri sahiplendi.

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