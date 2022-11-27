Sivassporlu Mehmet Albayrak'ın annesi vefat etti

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Mehmet Albayrak'ın annesi vefat etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Albayrak'ın annesi Fatma Albayrak'ın Adana'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhume Fatma Albayrak'a yüce Allah'tan rahmet, başta sporcumuz Mehmet Albayrak olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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