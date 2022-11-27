Sivasspor'da Antalya kampı sürüyor

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendirdiği Antalya kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan Sivasspor, hazırlıklarını yarın da çift idmanla sürdürecek.

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