Sivasspor'un Antalya kampı devam ediyor

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'un 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendirdiği Antalya kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın üçüncü gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koşu yapan futbolcular, ardından pas, 2'şerli gruplar halinde hücum ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.

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