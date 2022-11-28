Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Ticaret Borsası Başkanı Karakaya'yı ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Hayrullah Karakaya'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Sivas Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Bilgin, şehirdeki tüm kurumların yanında yer almanın hizmet anlayışlarının bir geleneği olduğunu belirtti.

Karakaya'ya görevinde başarı dileyen Bilgin, "Borsamızla ortak paydamız olan Sivas'a ortak akıl ve istişare anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Karakaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Başkanımızın ve ekibinin ilimize yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Sivas tarım ve hayvancılığına verdiği desteklerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Tarım ve hayvancılık şehri olan ilimize hizmet konusunda başkanımızla koordineli şekilde, istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyarette, belediye başkan yardımcıları Necmettin Yılmaz, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Ahmet Duman, Kayhan Işık, Levent Olgun ve Özbelsan AŞ Genel Müdürü Ahmet Kuzu da yer aldı.

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