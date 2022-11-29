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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaş'ta öğrenci anneleri evlerinde hazırladıkları yiyecekleri öğretmenlere ikram etti

AA

Ulaş'ta öğrenci anneleri evlerinde hazırladıkları yiyecekleri öğretmenlere ikram etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencilerinin anneleri, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri öğretmenlere ikram etti.

Okul Aile Birliği Başkanı Rıza Yolalan koordinesinde düzenlenen etkinlikte, okulda eğitim gören öğrencilerin anneleri evlerinde kurabiye, pasta ve tatlı yaparak okula getirdi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Yolalan, teröristler tarafından şehit edilen öğretmenleri rahmetle anarak, öğretmenlere uzanan kanlı elleri lanetledi.

Yolalan, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. İrfan ordusunun değerli üyeleri kıymetli öğretmenlerimiz, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirirken mesleğinizdeki ilk günkü heyecan ve mutluluğu hayatınız boyunca yaşamanızı diliyorum." dedi.

Etkinlikte öğretmen ve öğrenciler türkü söyledi.

Okul Müdürü Yusuf Efe ise Yolalan ile Okul Aile Birliği üyelerine teşekkür etti.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğretmenler ve veliler katıldı.

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