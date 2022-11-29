Sivas Devlet Tiyatrosu, "1919: Şafak" oyununu sahneleyecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), aralık ayının ilk perdesini "1919: Şafak" isimli oyunla açacak.
SDT açıklamasına göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyun, 2 Aralık Cuma saat 19.30'da, 3 Aralık Cumartesi saat 14.00 ve 19.30'da seyircisiyle buluşacak.
Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azim ve kararlılığının göstergesi Milli Mücadele ruhunu sahneye yansıtan "1919: Şafak" isimli oyunun biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden alınabilecek.