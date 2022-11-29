Sivas'ta arıcılığın sorunları bölge toplantısında masaya yatırıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, arıcılığın sorunlarının ele alındığı bölge toplantısı düzenlendi.

Sivas Arı Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, arıcılık ve bal sektörünün sorunlarının ele alındığı toplantıya, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Sivas, Tokat, Samsun, Ordu, Kayseri, Amasya, Tunceli ve Yozgat arı yetiştiricileri birlik başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, toplantıda, Türkiye'de arıcılığın problemleri, arı sağlığı, sahte bal, balın pazarlanması ve arıcılara şeker temini konularını ele aldıklarını belirtti.

Sivas Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Epsileli ise bal üretiminde önemli bir merkez olan Sivas'ta böyle bir toplantının düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Epsileli, toplantıya katılım sağlayan Şahin ve illerin birlik başkanlarına teşekkür etti.

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