Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında obruk meydana geldi.

Çay Mahallesi'nde bir tarladaki obruğun oluşumuna denk gelen Fatih Rüştü Soğancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hayvanlarını otlattığı esnada obruğa şahit olduğunu söyledi.

Hayvanlarıyla ilerlerken bir ses duyduğunu belirten Soğancıoğlu, "Önce kaya parçasının düştüğünü zannettim. Toz, duman derken ilk etapta yanaşamadım." dedi.

Daha sonra bölgeye yaklaştığını anlatan Soğancıoğlu, "Yaklaşık 20 metre derinliğinde obruk oluşmuş. Su görmedim, hala kıyıları uçuyordu. Panikle hayvanlarımı alarak uzaklaştım. Yetkililere bildirdim, onlar da tarla sahibine bildirdi." diye konuştu.

Soğancıoğlu, yetkililerin bölgede inceleme yaptığını dile getirdi.

Öte yandan 10 metre çapındaki obruğun doldurulması için çalışma başlatıldı.

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