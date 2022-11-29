Sivasspor'un Antalya kampı sürüyor

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın dördüncü gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koşu yapan kırmızı-beyazlı ekip, ardından top kapma, pas ve pres çalıştı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.



Bu arada Dia Saba da Antalya'ya gelerek takımla çalışmalara başladı.





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