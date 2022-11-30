Ulaş'ta muhtarlar bir araya geldi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar, Kaymakam Selçuk Baş başkanlığındaki toplantıya katıldı.

Kaymakamlık konferans salonundaki toplantıda, ilçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Baş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Baş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikim kampanyasına destek veren muhtarlara da teşekkür etti.

Toplantıda, İl Genel Meclisi üyeleri Hikmet Kuruçay ve Ahmet Gençer, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Musa Karyağdı da nazır bulundu.

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