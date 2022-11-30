Sivas'ta öğretmenler korosu konser verdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta görev yapan öğretmenlerden oluşan koro, konser verdi.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen HEDEF Projesi kapsamında Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi koordinesinde konser düzenlendi.



Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde şef Oğuzhan Alpen yönetimindeki koro, solo ve koro olarak çeşitli bölgelerin türkülerini seslendirdi.

Konsere, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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