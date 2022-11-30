Sivasspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra çabukluk çalışmaları yaptı. İdman dar alan pas çalışmaları ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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