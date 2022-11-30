Sivas'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir inşaat alanında devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

F.T. yönetimindeki 58 ACN 464 plakalı beton mikseri, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan F.T, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

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