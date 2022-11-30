Sivasspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Antalya kampına bugün katılan Max Gradel ise takımdan ayrı koşu yaptı.​​​​​​​

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