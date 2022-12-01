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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı

AA

Sivas'ta "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının başlaması dolayısıyla trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Sivas-Ankara kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısında ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, trafik ekipleri araçların lastik diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara (M+S) sahip olup olmadıklarını kontrol etti.

Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, emniyet kemeri denetimi de yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse, açıklamasında, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışında kalan hususi araçlarda da soğuk kış şartlarında karlı ve buzlu zeminlerde tutunmayı sağlayan, frenlemelerde kaymayı, savrulmayı ve hakimiyet kaybını engelleyen kış lastiği kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık da trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla ticari araçlar haricindeki diğer araçlara da kış lastiği takılmasını önerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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