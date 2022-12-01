Sivas'ta "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının başlaması dolayısıyla trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Sivas-Ankara kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısında ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde, trafik ekipleri araçların lastik diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara (M+S) sahip olup olmadıklarını kontrol etti.

Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, emniyet kemeri denetimi de yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Recep Köse, açıklamasında, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışında kalan hususi araçlarda da soğuk kış şartlarında karlı ve buzlu zeminlerde tutunmayı sağlayan, frenlemelerde kaymayı, savrulmayı ve hakimiyet kaybını engelleyen kış lastiği kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık da trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla ticari araçlar haricindeki diğer araçlara da kış lastiği takılmasını önerdi.

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