Suşehri Belediye Başkanı Yüksel pazar esnafını ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede kurulan halk pazarında esnaflarla bir araya geldi.

Yüksel, esnafların taleplerini dinleyerek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

İlçe esnafının ve vatandaşların görüşlerinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Yüksel, ilçeye yapılacak her türlü yatırım konusunda vatandaşın da görüşünü alarak hareket ettiklerini bildirdi.

Yapılan hizmetlerin Suşehri halkına layık olması için gayret sarf ettiklerini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Kapalı halk pazarındaki esnaflarımızın özellikle yan kısımlardan gelen soğuk havadan etkilendiklerini biliyoruz. Bu talebi kısa sürede yerine getireceğiz ve alanın yan kısımlarını kapatarak pazar esnafımızın daha rahat ortamda işlerini yapmasını sağlayacağız. Bununla ilgili gerekli malzemelerin alımını yapmış bulunmaktayız."

Pazar alışverişine gelen vatandaşların da taleplerini dinleyen Yüksel, bir vatandaşın kapalı otopark yapılması konusunda istekte bulunması üzerine, projeyi hazırladıklarını ve 2023 yılında kapalı otopark inşaatına başlayacaklarını dile getirdi.



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